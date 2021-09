Receita libera consulta ao 5º lote de restituição do IR nesta quinta (23/9)

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) A Receita Federal liberará a consulta para o quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2021, a partir das 10h desta quinta-feira (23/9). O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores para quem prestou as contas com o Leão.









A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e celulares smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.





O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.