Powell: teto da dívida deve ser elevado em 'em um cronograma adequado'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, destacou nesta quarta-feira, 22, a importância de que o teto da dívida seja elevado "em um cronograma adequado" e comentou que os Estados Unidos não devem declarar default de sua dívida. Ele tratou do tema durante entrevista coletiva, no momento em que o Congresso americano trata da questão do teto, em uma disputa entre governo e oposição sobre o assunto.



O próprio Powell notou ser público que as autoridades correspondentes têm tratado do assunto. Ele ressaltou que não é possível esperar que "o Fed ou qualquer um possa proteger os mercados", caso não ocorra sucesso nessa iniciativa e o país acabe em default. Em sua fala, o presidente do Fed enfatizou o "dano severo" à economia e aos mercados financeiros que isso acarretaria.



Moeda digital



O presidente do Fed afirmou que o banco central americano ainda trabalha para avaliar a eventual emissão de uma moeda digital e também o formato que ela teria. Em coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre um potencial atraso em relação a outras autoridades monetárias, o dirigente respondeu: "Não acho que estamos ficando para trás, temos a moeda de reserva global".



Segundo Powell, não há pressa no tema da moeda digital, e "o mais importante é fazer isso certo". O dirigente afirmou ainda que gostaria de que essa decisão passasse também pelo governo e o Congresso, uma vez que é "uma inovação muito importante".