Mercado digital abre 70 vagas de emprego em Valadares e pode gerar mais 130

Shirleyson Kaysser e Matheus Lopes se uniram para conquistar uma fatia do mercado digital (foto: Divulgação/Grupo KPG)

A empresa Kapsula, líder no mercado de soluções para produtos encapsulados, com sede em Governador Valadares, está gerando 70 empregos diretos no mercado de trabalho local. A ação foi possível depois que a Kapsula comprou a Caps Digital, que desde sua criação, em abril de 2021, registrou crescimento de 500% em faturamento, em apenas seis meses de fundação.

A Caps Digital, que agora se torna um subsidiária da Kapsula, revolucionou o mercado digital com empreendimentos na internet, vendendo encapsulados com a marca própria dos clientes. A transação não teve seu preço revelado.

A meta é finalizar 2021 com 200 colaboradores contratados. Serão oportunidades de trabalho para profissionais de comunicação, gestores de tráfego online, designers e equipes de suporte. Com a aquisição da Caps Digital, as empresas permanecem como referência no Brasil, possibilitando aos parceiros o alcance da independência financeira por meio do mercado digital.

O fundador da Caps Digital, Matheus Lopes, comentou que os afiliados da Kapsula permanecerão usufruindo da melhor tecnologia e know-how para os negócios online de encapsulados. Segundo Matheus, será um modelo de negócios em formato de White Label, uma solução inteligente para que parceiros de diferentes setores comecem a vender on-line, sem precisar investir em um e-commerce próprio.

“Todos os benefícios aos clientes de incentivo fiscal, produção exclusiva, tecnologia de ponta, ecossistema próprio de vendas, criação própria, sistema de logística com postagem sempre no prazo de 24 horas, permanecem. A Kapsula é a única empresa do país que consegue realizar esses benefícios aos clientes. É uma vantagem, com a Caps Digital, também utilizando toda a tecnologia e infraestrutura da Kapsula. É algo de valor”, disse.

A Kapsula, uma empresa da KPG S/A, é um empreendimento que teve início em 2016, sendo fundada pelo empresário Shirleyson Kaisser, também CEO da fornecedora de encapsulados. Ele explicou que a aquisição da Caps Digital vem consolidar ainda mais a posição da Kapsula como principal empresa de full e-commerce do país.

“Ao mesmo tempo que dá acesso a novos clientes, que antes não poderiam contratar a Kapsula diretamente para ter os mesmos serviços da Kapsula feitos por sua nova subsidiária, possibilitando assim a KPG S/A através da Kapsula e Caps Digital atingir públicos diferentes, com a mesma excelência. O que fortalece nossa valuation antes da abertura de capital do grupo”, disse Kaisser.