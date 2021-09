Novo gasoduto da Rússia para Alemanha dá mais poder a Moscou em fornecimento

Falcões da política externa temem que o novo gasoduto Nord Stream 2, da Rússia até a Alemanha, aumente o poder de Moscou sobre a Europa. As primeiras semanas após a conclusão do duto não têm contribuído para sanar esses temores.



Na Europa, os preços do gás no mercado à vista estão em máximas históricas e os estoques, baixos.



Crescem os temores de que um inverno gelado force a região a uma disputa com a Ásia por embarques de gás natural liquefeito, a fim de manter ligados os aquecedores, e os olhos estão voltados para um eventual auxílio ou não de Moscou.



A estatal russa Gazprom é a maior fornecedora para a Europa. Na terça-feira, a Agência Internacional de Energia (AIE) disse que Moscou poderia fazer mais para minimizar a falta de gás na Europa.



O Nord Stream 2 é operado por uma companhia suíça, com investimentos financeiros de cinco empresas europeias do setor de energia, mas é propriedade da Gazprom.



O gasoduto já teve a construção finalizada neste mês, mas o projeto precisa do aval final em Berlim e Bruxelas.