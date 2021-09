Conselho de Estado da China diz que garantirá estabilidade da economia

O Conselho de Estado da China afirmou que trabalhará para garantir que a economia siga dentro de um "alcance razoável" em meio a desafios impostos por altos preços de commodities e a disseminação do coronavírus no país. Os comentários constam em relatos na imprensa estatal chinesa, após reunião do órgão nesta quarta-feira.



Para tanto, o Partido Comunista se comprometeu a "estudar e introduzir medidas que impulsionem o consumo, desempenhar melhor o papel do investimento social, expandir o investimento eficaz e manter o crescimento estável do comércio exterior e do investimento estrangeiro".



O gabinete do governo chinês também prometeu fortalecer a coordenação entre as políticas fiscal, financeira e de emprego, além de promover melhorias em seus instrumentos "preventivos" com "ajustes finos e cíclicos", conforme necessário.