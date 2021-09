FGTS completa 55 anos com ganhos, perdas e fraudes; confira como calcular

Mário Avelino, administrador de empresa, e fundado da ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT (foto: DIVULGAÇÃO)

Superado pela poupança

(foto: Reprodução)

Dedicatória de Mário Avelino, no livro "Trabalhador é Corneado no Fundo de Garantia", para o presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução)

Erros e falhas

Ganhos

Milhões de famílias têm hoje sua casa própria. Tendo um financiado barato e com descontos principalmente para trabalhadores de baixa renda;

Milhões de pessoas têm saneamento básico, água e esgoto, além de mais mobilidade urbana, graças aos investimentos do Fundo de Garantia;

Anualmente é injetado na economia uma média de R$ 200 bilhões e, entre saques e investimentos nas áreas de Habitação Popular, Saneamento Básico, Infraestrutura Urbana e Saúde;



Perdas

Expurgos da TR, com uma perda acumulada de mais de R$ 500 bilhões de 1999 até a presente data; Empresas que não depositam o Fundo de Garantia. Atualmente 232 mil empresas estão inscritas na Divida Ativa da União, devendo R$ 39.2 bilhões.



Fraudes

Fraudes cometidas por hackers, que roubam dados e sacam o Fundo de Garantia; e por empresas que não pagam a multa de 40%;

além de contas desaparecidas, dentre outras situações que lesam.

Fiscal e cálculo das perdas

Expurgos

Instituto Fundo de Garantia ao Trabalhador

EVENTOS

Expurgos da TR no Fundo de Garantia - 20/09;

Empresas que não depositam o Fundo de Garantia - 21/09;

Quadrilhas que roubam o dinheiro do trabalhador - 22/09;

Expurgos dos Planos Econômicos Verão e Collor I - 23/09;

Erros operacionais cometidos pelos Bancos na atualização do Saldo das contas no Fundo de Garantia - 24/09;

A não aplicação dos Juros Progressivos - 27/09;

Perda na Multa de 40% na atualização dos saques na compra de Casa Própria 28/09;

Não pagamento da multa de 40% pelas empresas - 29/09;

Contas Desaparecidas no Fundo de Garantia - 30/09;

Contas Esquecidas no Fundo de Garantia - 30/09.

22/09 - Live às 19 horas "Expurgos da TR no Fundo de Garantia - Como recuperar o dinheiro perdido".

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ) completou esta semana 55 anos anos de existência, com ganhos, perdas e fraudes. Criado por meio da Lei 5.107, de 13/09/1966, o FGTS é responsável por um dos pilares da economia nacional, com injeção de recursos anuais que giram em torno de R$ 200 bilhões, mesmo em período de recessão como a que está vivendo a economia nacional.O recurso do FGTS em torno de R$ 200 bilhões anuais injetado na roda da economia é oriundo do resgate de saldo devido ao trabalhador (demissão sem justa causa, aposentadoria e doença) e, também, financiamento de moradias populares, investimento em obras de infraestrutura diversas e, mais recentemente, na saúde, com recursos destinados a hospitais filantrópicos e as unidades hospitalares batizadas de Santa Casa de Misericórdia.O FGTS só é superado na condição de fundo/poupança pela caderneta de poupança - que fechou 2020 com saldo total de R$ 1,035 trilhão, conforme dados do Banco Central do Brasil.Regido desde 1990 pela Lei 8.036, o FGTS encerrou o ano de 2020, de acordo com Caixa, banco estatal que gerencia o fundo, com um saldo total de R$ 570,3 bilhões. Desse montante, R$ 457,2 bilhões dizem respeito a 192,9 milhões de contas ativas e inativas dos trabalhadores e R$ 113,1 bilhões o Patrimônio Líquido do FGTS, que é uma conta reserva para pagamento diversos de direitos do trabalhador.Nesse mais de meio século em vigor, porém, o FGTS acumula ganhos e, sobretudo, perdas e fraudes, conforme um dos maiores especialistas no assunto, Mário Avelino, de 64 anos, que há 35 estuda esse que é o maior fundo/poupança não só do Brasil mas da América Latina.Avelino é administrador de empresas e fundador da ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT), criador e autor também, desde 1986, de sites, palestras lives e livros sobre o assunto.O mais recente, lançado no dia 13 passado, recebeu o título de "Trabalhador é CORNEADO no Fundo de Garantia". Avelino enviou para cada um dos chefes dos três poderes um exemplar.A versão não só impressa mas em e-book já está disponível. Segundo o autor, durante o mês de setembro, o leitor terá um desconto de 30%. O livro poderá ser adquirido também pelo siteEm todos esses anos, para Mário Avelino, houve "muitos erros e falhas " na gestão do fundo devido ao trabalhadorAbaixo, Avelino lista para a reportagem doos ganhos, perdas e fraudes do FGTS:Mário Avelino acredita que o melhor fiscal do Fundo de Garantia é o próprio trabalhador, que é seu dono. "Ainda tem muito a melhorar na Lei do Fundo de Garantia. Para que o trabalhador receba corretamente seu dinheiro que lhe é devido sem perdas, fraudes e um rendimento justo" afirma.Nesta semana e mês de aniversário do FGTS, o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) vem realizando uma série de eventos durante o mês de setembro, que inclui lançamento do livro "Trabalhador é CORNEADO no Fundo de Garantia", lives, vídeos informativos e, entre outros, a criação do site Administração de Fundo de Garantia (www.admfga.com.br) voltado para sindicatos, escritórios de advocacia e contabilidade e empresas devedoras.A plataforma permitirá o cálculo de qualquer situação de perda, principalmente das 232 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União, que estão em débito com R$ 39.2 bilhões de brasileiros.Nesta sexta-feira (17/9), desde às 10h, acontece na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, uma audiência pública, solicitada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT).Na pauta, a discussão dos projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional propondo mudanças no Fundo de Garantia, em geral, e novos códigos de saques.De acordo com levantamento do IFGT, há hoje 130 projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados propondo algum tipo de mudança. " Que não acrescentam em nada, ao contrário, podem acabar de derrubar o país", avalia Avelino.Segundo ele, o FGTS está sendo tratado por "governos populistas, desde 1999", com expurgos que somam, no acumulado até hoje, cerca de R$ 500 bilhões. Ou seja, valor próximo, portanto, dos R$ 570,3 bilhões do saldo total verificado em 2020, o último dado atualizado da Caixa.O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) foi criado em 2001 e tem como missão "O trabalhador receber corretamente o seu dinheiro no Fundo de Garantia, sem perdas e/ou fraudes".Por meio da ONG, já houve vitórias importantes como a distribuição de lucro do Fundo de Garantia, que de 2016 a 2020, já distribui mais de R$ 42 bilhões aos trabalhadores.A principal reivindicação hoje da IFGT é a troca da TR pelo INPC, para acabar com os Expurgos da TR desde 1999. "De setembro de 2017 para cá, a TR é zero. Isso significa que esse índice não repõe nem a inflação, que voltou a ser recorde no País, depois de tantos ano sob controle", lamenta Mário Avelino.Lançamento do site Administração de Fundo de Garantia www.admfga.com.br, para Sindicatos, Escritórios de Advocaciae Empresas devedoras do Fundo de Garantia, que permite o cálculo de qualquer situação de perda do Fundo de Garantia, principalmente das 232 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União que estão devendo R$ 39,2 bilhões aos trabalhadores.- Série de vídeos "Perdas e Fraudes no Fundo de Garantia, como evitar e recuperar o dinheiro perdido" no canal Fundo de Garantia do Trabalhador no Youtube. Serão nove vídeos, abordando as seguintes perdas: