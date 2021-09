Guedes diz apoiar 'totalmente' reforma administrativa e MP 1042

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse apoiar "totalmente" a reforma administrativa e a MP 1042, que trata sobre cargos em comissão. Ele participou nesta quarta-feira do painel 'Sem tempo a perder: debate sobre a urgência de transformar o Brasil e o papel das instituições e do Estado', realizado durante o evento virtual 'Diálogos para um melhor Estado', do Movimento Pessoas à Frente, criado pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e Republica.org.



No evento, o ministro afirmou também que prevalece o respeito às instituições e ao resultado eleitoral no Brasil.

"Acredito que, ao contrário da narrativa política - e que a mídia ecoa -, há respeito pelas instituições, ao resultado eleitoral. Não podemos descredenciar a democracia brasileira", comentou.



Ele continuou no assunto dizendo que não se pode falar para a direita no País que se deve desrespeitar o resultado das urnas no ano que vem, independentemente de quem vença as eleições. "É preciso deixar o governo eleito governar."