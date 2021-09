Roberto Rocha: Reforma que eu entendo não é da Câmara, que trata de 1 imposto

O senador Roberto Rocha (PSDB), disse nesta terça-feira, 14, que o debate em torno da reforma tributária vem sendo feito há mais de três anos seja no caso da PEC 110 no Senado, seja na Comissão Mista. "O combustível da política é a saliva", disse durante participação no painel "Os Impactos da Reforma Tributária", no MacroDay, evento anual do BTG Pactual.



Mas a reforma tributária que Rocha diz entender não é a discutida na Câmara, que trata de apenas um imposto, o de renda. "Por mais pontos positivos que possa ter no projeto do Imposto de Renda, pela atualização da tabela, pela taxação de lucros e dividendos, a calibragem que foi feita, as concessões políticas comprometeram o projeto", disse o senador.



Ele disse ainda que no Senado há um otimismo em relação a possibilidade de se aprovar a PEC 110 no menor espaço de tempo possível.