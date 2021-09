BV/Padovani: É grave que o BC antecipe decisão da Selic em um evento fechado

O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, criticou o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, por sinalizar uma decisão sobre a taxa Selic em um evento fechado. Em participação no MacroDay 2021, do BTG Pactual, Campos Neto afirmou nesta terça-feira, 14, que o BC não irá alterar seu plano de voo a cada novo dado inflacionário de alta frequência. Esta foi a última aparição do presidente do BC antes da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom).



"Ficamos preocupados porque achamos que a decisão do BC foi antecipada em um evento fechado. Isso é grave e insere ruídos importantes na comunicação", diz Padovani. "Estamos reavaliando a projeção de alta de 1,25 ponto porcentual da Selic em setembro. Houve uma informação importante em um evento fechado, e aí dificulta muito a previsibilidade da próxima decisão do Copom."