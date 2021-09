Investidores preveem clima de instabilidade no mercado financeiro

(foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/1/19)

A semana que começa deverá ser marcada por mais volatilidade no mercado financeiro, obrigando os parte dos investidores a operarem com bastante cautela. O Índice Bovespa (IBovespa), principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), acumulou queda de 2,26% na semana passada, em meio ao clima de incertezas no mercado financeiro que foi agravado com as manifestações do feriado de 7 de Setembro.No mês, o recuo foi maior, de 3,78%. Especialistas apontam que a instabilidade das bolsas dos Estados Unidos, a alta no dólar e a escalada da inflação no país devem colaborar para manter o sobe e desce do mercado doméstico de ações e deixar os operadores com alerta redobrado.