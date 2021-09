Consumidores travam batalha contra inflação recorde em 21 anos

Os aumentos dos preços dos combustíveis ganharam força em agosto, tendo exercido pressão suficiente para alçar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 0,87% à maior alta para o mês desde 2000 (1,31%), informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dona do maior impacto individual sobre o indicador oficial da inflação no Brasil, a gasolina encareceu 2,80%, mas não esteve sozinha no carro-chefe dos reajustes. Houve destaque também para as remarcações de 4,50% do etanol, 2,06% do gás veicular e 1,79% do óleo diesel. As fartas altas preocupam em meio à tensão provocada pela crise entre o Palácio do Planalto e o Judiciário, que frustra as expectativas no mercado financeiro para a recuperação da economia e tende a reforçar a elevação do custo de vida.





Com o aumento registrado em agosto, a inflação acumula variação de 5,67% neste ano e fura a meta definida pelo Banco Central para 2021, de 3,75%, considerando-se, ainda, margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em um ano, o IPCA atingiu 9,68% na média nacional e se depara com o fantasma dos dois dígitos em oito regiões metropolitanas, de Curitiba (12,08%), Vitória (11,07%), Goiânia (10,54%), Campo Grande (11,26%), São Luís (11,25%), Porto Alegre (10,42%), Rio Branco (11,97%) e Fortaleza (1,20%).





A Grande Belo Horizonte mostrou a menor variação do IPCA em agosto no país, de 0,43% – num empate com a área metropolitana de Fortaleza –, mas não significa alívio. O IBGE destacou alta importante do transporte por aplicativo na Região Metropolitana da capital mineira, de 0,94%. Não fossem as quedas de 20,05% do preço das passagens aéreas e de 13,73% da taxa de água e esgoto, a pressão sobre a inflação teria sido bem maior. O IPCA subiu 5,06% no acumulado do ano e 9,67% no período dos últimos 12 meses em BH e entorno.



O analista da pesquisa do IBGE André Filipe Guedes Almeida observou que oito dos nove grupos de produtos e serviços acompanhados pelo instituto tiveram aumento de preços em agosto, e os transportes registraram a principal alta, de 1,46%. “O preço da gasolina é influenciado pelos reajustes aplicados nas refinarias de acordo com a política de preços da Petrobras. O dólar, os preços no mercado internacional e o encarecimento dos biocombustíveis são fatores que influenciam os custos, o que acaba sendo repassado ao consumidor final”, afirmou. Os brasileiros já pagaram reajustes de 31,09%, em média, de janeiro a agosto, do preço da gasolina; 40,75% do etanol e 28,02% do diesel, segundo o IBGE.





Futuro incerto Na vice-liderança dos gastos das famílias em agosto ficaram a alimentação e bebidas, com alta de 1,39%. Segundo o IBGE, os aumentos com a alimentos e bebidas em domícilio passaram de 0,78% em julho para 1,63% no mês passado. Eles refletem, em especial, remarcações de preços da batata-inglesa (19,91%), café moído (7,51%), frango em pedaços (4,47%), frutas (3,90%) e carnes (0,63%).