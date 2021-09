Líderes dos Brics ressaltam importância do grupo e defesa do multilateralismo

Líderes do grupo Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizaram nesta quinta-feira uma reunião virtual. Em suas falas, ressaltaram a importância do mecanismo e também defenderam o multilateralismo.



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ressaltou a importância do Brics para a criação de plataformas de contato entre os países e instituições fortes.



Ele citou a quantidade de reuniões em vários níveis no grupo neste ano. O presidente da China, Xi Jinping, também elogiou a cooperação e considerou que o Brics tem feito "progresso sólido".



Para Ciril Ramaphosa, presidente da África do Sul, a "solidariedade e cooperação do Brics ganha peso especial nestes "tempos sem precedentes" da pandemia.



Ramaphosa insistiu na importância da cooperação e do multilateralismo, qualificando este como "chave para um mundo sustentável para todos". E ainda defendeu a reforma do sistema multilateral.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, citou a crise no Afeganistão, com a retirada de tropas americanas. Ele disse que não está ainda claro como isso pode afetar a segurança global e ressaltou que a Rússia defende a "paz e a estabilidade" nesse país.



O encontro virtual também contou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.



Em sua fala, Bolsonaro destacou a aproximação com a Índia e a importância dos insumos chineses para a vacinação contra a covid-19 no Brasil.