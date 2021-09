Para Lagarde, fase de recuperação da zona do euro está cada vez mais avançada

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que a fase de recuperação da zona do euro está cada vez mais avançada e que a produtividade do bloco deverá exceder níveis pré-pandemia até o fim do ano.



Em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão de política monetária do BCE, Lagarde ressaltou que a economia da zona do euro já foi reaberta em grande parte, uma vez que 70% da população local foi vacinada contra a covid-19.



Lagarde também avaliou que o impacto da pandemia é menos severo e que os consumidores estão gastando mais.