Ford anuncia fim de produção na Índia e corte de 4 mil empregos

A Ford Motor anunciou nesta quinta-feira, 9, que vai parar de fabricar veículos na Índia e eliminar cerca de 4 mil empregos, como parte de uma reestruturação de suas operações locais, que vêm dando prejuízo.



Em comunicado, a montadora americana disse que vai interromper a produção de veículos para venda no mercado indiano imediatamente.



Já a produção de veículos para exportação será descontinuada gradualmente, até meados de 2022.



A Ford disse esperar que as mudanças gerem encargos antes de impostos de cerca de US$ 2 bilhões, incluindo US$ 600 milhões este ano e mais US$ 1,2 bilhão no próximo.



Por volta das 8h25 (de Brasília), a ação da Ford operava em baixa de 0,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York.