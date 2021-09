Aeroporto de Guarulhos será conectado à estação da CPTM por transporte via trilho

O governo federal assinou nesta quarta-feira, 8, um aditivo com a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos (SP) que visa conectar os terminais de passageiros do local à estação da Linha 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A responsabilidade pela construção e operação do chamado automated People Mover será do GRU Airport, que opera o aeroporto. A previsão é que as obras comecem em janeiro e durem dois anos.



Segundo o Ministério da Infraestrutura, o transporte é 100% automatizado e prevê R$ 271,7 milhões de investimento.



Atualmente, esse acesso aos terminais é feito pelo modal rodoviário, ou seja, os usuários se deslocam da Estação Aeroporto da Linha 13-Jade, localizada no limite do sítio aeroportuário, até os terminais de passageiros de Guarulhos em ônibus oferecidos pela concessionária.



"Esse é o primeiro investimento obrigatório previsto em contrato de concessão no setor aeroportuário por meio de aditivo contratual. Esse instrumento vai possibilitar que parte da outorga que a concessionária do aeroporto pagaria à União seja usada na obra do People Mover, uma obra muito aguardada pela população", disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em nota divulgada pela pasta.



Com o People Mover, o público fará apenas uma baldeação e será deixado na porta de cada um dos terminais de passageiros. Como o sistema tem capacidade para transportar 2 mil usuários por hora em cada direção, o tempo de viagem e de espera será de 6 minutos, de acordo com o governo.



Segundo o ministério, o modelo é baseado na tecnologia Aeromóvel, meio de transporte automatizado em via elevada exclusiva e segregada, que usa propulsão pneumática, sem motores ou transmissão embarcados.



O formato resulta em baixo consumo energético e baixo custo construtivo por utilizar estruturas leves e esbeltas.



Ele utiliza rodas e trilhos de aço, e sua propulsão pneumática é localizada fora dos veículos.