BIS promoverá exposição na sede suíça para marcar aniversário de 90 anos

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) abrirá o prédio em que é sediado, em Basileia, na Suíça, a visitas do público, para uma exposição em homenagem aos 90 anos da instituição. A mostra ficará em cartaz entre os dias 26 de outubro e 4 de novembro e respeitará protocolos de distanciamento social por conta da pandemia.



Segundo a entidade, a apresentação multimídia terá instalações que ilustram o papel do dinheiro na sociedade, as transformações da política monetária ao longo das últimas décadas e uma mapa dos fluxos financeiros globais em momentos de crise.