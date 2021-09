Carne bovina/Abrafrigo: exportação em agosto sobe 11% ante agosto de 2020

As exportações brasileiras totais de carne bovina, in natura e processada, subiram 11% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2020, de 191.141 para 211.850 toneladas. Já a receita teve aumento em relação ao verificado no mesmo período do ano passado, com variação positiva de 0,56%, para US$ 1,175 bilhão. Os dados foram divulgados há pouco pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. É a primeira vez na história desse mercado que o País ultrapassou a barreira das 200 mil toneladas exportadas num único mês, informa a Abrafrigo.



No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o volume de exportações recuou em relação ao mesmo período de 2020 em 1%, chegando a 1,283 milhão de toneladas. A receita é 15% maior na mesma comparação: US$ 6,26 bilhões. Desse volume, a China foi responsável por 59% da receita e volume exportado, pelo continente e por Hong Kong. Em julho, o país asiático tinha comprado 100.962 toneladas da carne bovina in natura e processada brasileira.



De acordo com a Abrafrigo, o País foi beneficiado pela diminuição da oferta no mercado internacional após a redução das exportações argentinas, devido à política de combate à inflação local, e da Austrália, onde o rebanho ainda não se recuperou de sucessivas perdas devido a secas e enchentes.



Depois da potência asiática, o segundo maior importador da proteína bovina brasileira até agosto foram os Estados Unidos. Segundo a entidade, o país adquiriu 66,467 mil toneladas no período, alta de 92,7% ante 2020. O Chile ocupa a terceira posição, com 62.621 mil toneladas, avanço de 24,4% na comparação com 2020. Em seguida, o Egito, com 35,495 mil toneladas (-54.9%), as Filipinas, com 35,495 mil toneladas (+38,3%), e os Emirados Árabes, que compraram 29,056 mil toneladas (+13,5%).



No total, segundo a Abrafrigo, 88 países aumentaram suas importações enquanto outros 75 reduziram suas compras.