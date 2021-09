Para Guedes, País transforma recuperação cíclica em 'crescimento sustentável'

Um dia depois de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar um leve recuo da economia brasileira no segundo trimestre, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está em "crescimento sustentável". "O Brasil está transformando recuperação cíclica em crescimento sustentável. Muita gente duvidando do crescimento futuro do Brasil, mas temos mais de R$ 500 bi contratados em investimentos", afirmou, em evento no Palácio do Planalto para assinatura de autorizações ferroviárias.



Em seu discurso, o ministro citou a aprovação da reforma tributária do Imposto de Renda pela Câmara dos Deputados e agradeceu a ajuda do presidente da Casas, Arthur Lira (PP-AL).



Guedes disse ainda que o movimento de autorizações para ferrovias muda o "eixo" dos leilões de mera arrecadação para um maior compromisso de investimentos. "A vertente ferroviária vai derrubar custo Brasil e aumentar competitividade."



Depois de sofrer críticas do setor empresarial nos últimos dias, Guedes encerrou seu discurso citando metade do slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro: "Brasil acima de tudo".