Ministra Tereza Cristina presidirá Junta Interamericana de Agricultura

A Junta Interamericana de Agricultura (JIA), instância que reúne todos os ministros de agricultura das Américas, será presidida pela ministra Tereza Cristina. A informação foi divulgada pelo órgão na quarta-feira, 1º de setembro, durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2021. O evento acontece em San José, na Costa Rica.



A JIA é o principal órgão de governo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). A presidência tem mandato de dois anos.



"Contar com o apoio de todos os países de nosso hemisfério mostra-nos que nossos esforços para implementar uma agricultura sustentável estão no caminho certo. Estou segura de que o Brasil, junto a todos os 34 países-membros do IICA, exercerá sua vocação de alimentar o mundo e preservar o planeta", disse Tereza Cristina.



A conferência, que continua nesta quinta-feira, 2, pretende debater um posicionamento comum do hemisfério na Cúpula sobre Sistemas Alimentares da ONU.



O evento tem a participação da Secretária-Geral Adjunta da ONU, Amina J. Mohammed, e da enviada especial à Cúpula sobre Sistemas Alimentares da ONU, Agnes Kalibata.



Na abertura da Conferência, a ministra destacou que o papel da agricultura para a sustentabilidade estará em evidência tanto na Cúpula dos Sistemas Alimentares como na COP-26, prevista para novembro, em Glasgow.



O diretor-geral do IICA, Manoel Otero, foi reeleito para o período de 2022 a 2026.