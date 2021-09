Lira confirma possibilidade de votação de reforma do IR ainda nesta quarta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou a possibilidade de se votar a reforma do imposto de renda ainda nesta quarta-feira, 1º de setembro, mas disse que ainda depende de conversas para bater o martelo. "Estamos trabalhando nisso desde a semana passada e hoje ainda vamos finalizar algumas conversas para ver se há possibilidade de votar hoje", disse Lira ao chegar à Câmara.



Os deputados ainda estão votando a medida provisória 1050, sobre tolerância na pesagem de carga de caminhão em rodovia.



Lira e o relator conversaram com parlamentares da oposição nesta quarta para conseguir apoio à reforma do imposto de renda.



Líderes da esquerda também cogitaram a possibilidade de apoiar o texto nesta quarta-feira, embora, ainda não exista uma nova versão do parecer de Celso Sabino (PSDB-PA) divulgada.