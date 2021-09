Lucro do FGTS já está na conta: saque só é permitido em caso de demissão

Lucro do FGTS já está depositado nas contas ativas e inativas com saldo positivo (foto: Caixa Econômica Federal/Divulgação)

Quem repara com atenção aos valores depositados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve ter notado que, neste mês, um "dinheiro" a mais apareceu.

Não há nada de errado nisso. É que a Caixa Econômica Federal completou no final de agosto o depósito do lucro do FGTS. É um valor a mais, pago de uma única vez, para quem tem contas ativas ou inativas até dezembro do ano passado.

Ao Estado de Minas, a Caixa informou que foram distribuídos mais de R$ 573,6 milhões de lucro do FGTS para cerca de 17 milhões de contas de trabalhadores no estado. Ao todo, o conselho curador do FGTS decidiu que R$ 8,13 bilhões dos R$ 8,5 bilhões recebidos pelo fundo em lucros foram divididos.

Para explicar: o lucro do FGTS é como se fosse um rendimento baseado na taxa de juros do país, de todas as contas de todos os trabalhadores que tiveram ou têm um emprego formal.

Neste ano, o valor pago é de 4,92% em cima do que existia na conta em 31 de dezembro de 2020. Ou seja, não vale se você arrumou emprego em 2021, mas vale se você teve registro em carteira no ano passado e não sacou nenhum dinheiro.

Na prática, qualquer conta que tenha mais de R$ 0,01 pode receber o lucro. Mas, é óbvio que, quanto maior a quantia depositada no FGTS, maior será a fatia do lucro.

Exemplo: se você tem R$ 100 em uma conta, vai receber R$ 4,92 de lucro. Como não é fácil encontrar valores redondos assim, é só você consultar, no extrato do FGTS, o número que consta na última atualização de dezembro de 2020 e multiplicar por 0,0492. Aí é só visualizar a coluna "Valor" do extrato, na linha que consta a seguinte informação: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020" (veja exemplo abaixo)

Detalhe de como o depósito do lucro do FGTS está detalhado no extrato das contas (foto: Reprodução)

Cada emprego que você tem gera uma conta no FGTS. A Caixa explicou ao Estado de Minas que não há "limite" para a quantidade de contas que podem receber o lucro. A única regra é que tenha algum saldo positivo em 31 de dezembro de 2020.

Porém, para ter acesso a esse valor a mais, as regras são as mesmas dos saques convencionais.

Demissão sem justa causa

Estar três anos sem emprego com carteira assinada

Fim do contrato temporário

Compra de casa própria

E se você tiver feito resgate do saque emergencial ou saque aniversário, nada muda. Se tiver saldo positivo em 31 de dezembro de 2020, vai receber o lucro proporcional ao que estava depositado.