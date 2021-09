Começa sessão para leitura do relatório de Arthur Maia da reforma administrativa

O relator da reforma administrativa, Arthur Maia (DEM-BA), iniciou na manhã desta quarta-feira a leitura de seu parecer sobre o texto do governo desta reforma na comissão da Câmara que trata sobre o tema. Após a leitura deve ocorrer um pedido de vista dos deputados do colegiado e a votação da proposta deve ocorrer nos dias 14 e 15 deste mês.



Depois dessa fase, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) precisa ser aprovada em dois turnos pelos plenários da Câmara e Senado para virar regra.



Arthur Maia protocolou o texto na terça-feira.



Ele decidiu manter apenas dois dos quatro vínculos para servidores públicos criados pelo governo na PEC que reformula o RH do Estado.



Além disso, ele aumentou de uma para seis as avaliações periódicas feitas como exigência para a obtenção da estabilidade no serviço público após o período probatório. Pelo texto, em vez de ser uma avaliação ao final de três anos, serão seis avaliações semestrais.



O relator deixou a possibilidade para que Estados e municípios regulamentem os contratos temporários, que também contará com a necessidade da avaliação de desempenho para demissões.



Segundo o parecer, os servidores poderão optar por reduzir em até 25% a jornada e o salário nos cargos públicos, mas a medida não é válida para as carreiras consideradas exclusivas de Estado.