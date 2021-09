PMI industrial dos EUA cai a 61,1 em agosto, revela IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos elaborado pela IHS Markit recuou de 63,4 em julho a 61,1 na leitura final de agosto. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam queda um pouco menor, a 61,2.



Apesar da baixa no indicador, a IHS Markit avalia que o setor industrial dos EUA registrou condições mais saudáveis de atividade, com uma alta "íngreme" na produção e em novos pedidos.



"No entanto, o crescimento da produção foi supostamente prejudicado por restrições de capacidade e escassez de materiais", ressalta a consultoria.