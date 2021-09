Petrobras conclui cessão de participação no campo de Lapa e recebe de US$ 49,4 mi

A Petrobras informa que finalizou a cessão de sua participação de 10% no campo de Lapa para a TotalEnergies. A operação, que envolve também a cessão da totalidade da participação detida pela Petrobras Netherlands B.V. (PNBV) na Lapa Oil & Gas B.V., sociedade constituída na Holanda, foi concluída com o pagamento de US$ 49,4 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato.



Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal destaca que a operação representa mais um passo no âmbito da parceria estratégica entre a Petrobras e a TotalEnergies e está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da Petrobras, visando à maximização de valor.



O campo de Lapa (bloco BM-S-9A) está localizado no pré-sal da Bacia de Santos. Sua média de produção no primeiro semestre de 2021 foi de 50,7 mil boe/dia, sendo 5,07 mil boe/dia a parcela correspondente à Petrobras. Com o fechamento desta transação, a Petrobras não terá mais participação em Lapa, enquanto a TotalEnergies, que já é operadora do campo, passará a ter 45%. Os demais sócios no campo são Shell Brasil Petróleo (30%) e Repsol Sinopec Brasil (25%).



A TotalEnergies (anteriormente Total S.E.) é uma empresa global e integrada produtora e fornecedora de energia, sendo uma das principais empresas internacionais do setor de óleo e gás natural e importante player de energia com baixa emissão de carbono. Em 2016, a Petrobras e a TotalEnergies deram início a uma parceria estratégica, envolvendo a cessão de participações em ativos de exploração e produção, acordos de cooperação tecnológica e outras iniciativas.