Brasil fechou 2020 com 134 mi de cartões de crédito e 167 mi de débito, diz BC

Ao final de 2020, a quantidade de cartões de crédito ativos no Brasil era de 134 milhões, os cartões de débito eram 167 milhões e os cartões pré-pagos eram 23,7 milhões. Cada modalidade apresentou um aumento de 12%, 26% e 90%, respectivamente, em relação ao ano anterior.



Houve, também, no mesmo período, estabilidade no número de transações com cartão de crédito e aumento de 5% nos pagamentos com cartão de débito. O porcentual de transações não presenciais com cartões manteve-se em elevação, com crescimento de 27,3% na quantidade de transações com crédito e de 3,9% na função débito.



Os dados são das Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, publicadas nesta terça-feira pelo Banco Central, referentes ao ano de 2020.



Quando se fala do valor em dinheiro das transações domésticas, observou-se um aumento de 6% no cartão de crédito, 21% para o débito e 81% para o pré-pago. Esse último, segundo a pesquisa, é justificado pela entrada de novos participantes nesse segmento.



As transações por meio de celulares seguem em tendência de alta, com aumento de 35% em relação ao ano anterior. No entanto, observou-se redução em 7% nas transações por internet banking.