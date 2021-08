Caixa anuncia lançamento de linha de crédito para atender 100 milhões de pessoas

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou nesta terça-feira, 31, o lançamento de uma nova linha de crédito para atender 100 milhões de pessoas. Chamada por ele de "maior operação de crédito da história do Brasil" e "revolução no mercado financeiro", a novidade deverá ser oficializada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro de duas ou três semanas, afirmou o dirigente da Caixa.



A declaração foi feita em Uberlândia (MG), durante cerimônia de inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro.



Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também estavam presentes.



Em um rápido discurso, Guimarães ainda voltou a defender que o governo federal utiliza os recursos do FGTS de forma mais racional em relação a gestões anteriores.



"Antes, não havia o uso correto desse dinheiro", declarou o presidente da Caixa.