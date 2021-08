Reajuste da conta de luz deve ser divulgado pela Aneel nesta terça (31/8)

(foto: Carlos Silva/CB/D.A Press - 26/8/14) A fim de cobrir os custos das usinas termelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) discutiu com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) uma proposta de reajuste da bandeira vermelha patamar 2. Atualmente, a tarifa, que está em vigor desde junho, está com acréscimo de R$ 9,49 a cada kWh na conta mensal. A agência deverá divulgar o novo valor nesta terça-feira (31/8).









Segundo Hugo Lott, especialista em energia da GRID Energia, o aumento do kWh é uma forma de antecipar os custos que serão cobrados no futuro. "Se o governo não aumentar o valor da bandeira agora, o consumidor irá pagar nos próximos anos com o reajuste da distribuidora, com juros maiores", alerta.





Confira as bandeiras tarifárias e valores extras em vigor desde 2015:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;





Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01874 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;





Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,03971 para cada quilowatt-hora kWh consumido.





Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,09492 para cada quilowatt-hora kWh consumido.





Fonte: Aneel