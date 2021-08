Cade aprova venda do campo de Papa-Terra da Petrobras para a 3R Petroleum

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda do campo de Papa-Terra da Petrobras para a 3R Petroleum. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 30.



Em julho, a Petrobras informou a venda, por US$ 105,6 milhões.



O campo de produção de Papa-Terra fica na Bacia de Campos. Faz parte da concessão BC-20 e iniciou a operação em 2013 .



A produção média de óleo e gás em 2021, até junho, foi de 17,9 mil boe/dia, através de duas plataformas, P-61 do tipo TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) e P-63 do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading).