Banco Inter anuncia aquisição da fintech Usend e inicia atividades nos EUA

O banco Inter deu início à sua entrada nos EUA ao anunciar a aquisição de 100% do capital social da fintech Usend (Pronto Money Transfer), que atua no mercado de câmbio e de serviços financeiros, oferecendo, dentre outras, solução digital Global Account para realização de remessas de dinheiro entre países. O banco não informou o valor da aquisição.



Com mais de 150 mil clientes, que também possuem acesso à compra de "gift cards" e recarga de celulares, a empresa norte-americana possui licenças para atuação como "money transmitter" em mais de 40 estados americanos, podendo oferecer aos residentes americanos serviços como "wallet", cartão de débito, pagamento de contas, entre outros.



Com a aquisição da Usend concretizada, o Inter planeja iniciar suas atividades financeiras nos Estados Unidos, ampliando a sua oferta de produtos financeiros e não financeiros tanto para os residentes americanos, quanto para seus clientes brasileiros, integrando as soluções Usend à plataforma Inter.



Segundo o banco, os principais executivos, liderados pelo fundador e CEO seguirão à frente da operação americana e liderarão a integração, bem como a expansão para mercados adjacentes como os de crédito e corretagem de valores, que estão nos planos do Inter para o território americano.



A concretização do fechamento da referida operação está sujeita à finalização dos respectivos instrumentos definitivos e à verificação de determinadas condições precedentes, tais como a obtenção de aprovações regulatórias, incluindo pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades regulatórias americanas.