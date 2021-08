Fed está perto das condições para começar 'tapering', diz Raphael Bostic

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Atlanta, Raphael Bostic, disse hoje que a instituição está próxima das condições necessárias para iniciar o chamado "tapering", como é conhecido o processo de gradual redução de compras de ativos financeiros.



Em entrevista à CNBC, Bostic mencionou que a inflação dos EUA já está bem acima da meta de 2% do Fed e que houve muito progresso no mercado de trabalho, mas ressaltou que ainda é preciso observar como o emprego se comportará nos próximos meses.



Bostic disse também que a melhor abordagem do Fed seria conduzir o "tapering" o mais rápido possível. Para ele, não há perigo de que a redução de compras prejudique os mercados financeiros. O presidente da distrital de Atlanta previu ainda que a tendência de alta da inflação nos EUA poderá perdurar em 2022 e que, se for o caso, o Fed tomará medidas para lidar com o assunto.



Bostic afirmou também que a variante delta do coronavírus ainda não teve impacto concreto na economia, mas é um fator de preocupação e que ainda que não "tem pressa" de ver o Fed elevar juros