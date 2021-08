CMN autoriza BC a estender prazo de contrato de swap com o Fed

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira, 26, o Banco Central a estender o prazo do contrato de swap com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), de 30 de setembro para 31 de dezembro deste ano.



A linha de swap de liquidez em dólares com o banco central dos Estados Unidos foi aberta em 19 de março do ano passado, em meio à crise decorrente da pandemia de covid-19. A linha - com um montante de até US$ 60 bilhões - amplia a oferta potencial da moeda americana no mercado doméstico, mas até o momento não precisou ser acessada pelo BC.



"Esta linha não implica condicionalidades de política econômica e amplia os fundos e instrumentos disponíveis para as operações de provisão de liquidez em dólares pelo BC. A linha de liquidez soma-se ao conjunto de instrumentos disponíveis do BC para lidar com a alta volatilidade dos mercados em decorrência da pandemia da covid-19", relembrou a autoridade monetária, em nota.