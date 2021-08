Paulo Guedes: 'Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara?'

Paulo Guedes esteve no lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, na Câmara dos Deputados (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) Com a crise hídrica, os brasileiros estão tendo que pagar a mais nas contas de energia elétrica por causa da adoção da bandeira vermelha , praticada quando as termelétricas precisam ser acionadas. Mas, nesta quarta-feira (25/8), o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou o problema: "Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara?".









"Temos a crise hídrica forte pela frente, mas a economia brasileira está furando as ondas", disse Guedes.





O ministro reconheceu que a taxa extra cobrada nas contas de energia dos brasileiros deve puxar para cima a inflação, mas disse que o controle dos números deve ser tomado pelo Banco Central, que "terá que correr um pouco mais atrás" para corrigir o problema.





Guedes também classificou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), como "uma liderança imprescindível", destacando a dedicação do parlamentar na aprovação de reformas encaminhadas pelo governo. Segundo o ministro, é possível o Brasil ter superávit em 2022, caso 2021 feche com a economia brasileira com alta de 5,5%.





"A economia está bombando e continua a narrativa de que o governo não faz nada", concluiu.