Campos Neto: Nenhum projeto de tecnologia do BC ficou para trás na pandemia

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira, 25, que a instituição não paralisou nenhum projeto de inovação tecnológica durante a pandemia de covid-19.



"É o contrário. Até entendemos que a saída da pandemia iria exigir mais tecnologia, então até aceleramos alguns projetos. Nenhum projeto ficou para trás", reafirmou, em participação na 11ª Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (Neasf), organizada pela Fundação Getúlio Vargas.



Campos Neto está fazendo uma apresentação mais curta, apenas sobre a agenda BC# de inovações no sistema financeiro, que costuma ser a parte final de duas participações em eventos virtuais. O presidente do BC voltou a detalhar os processos de implementação de programas como o Pix, o Open Banking, o Sandbox Regulatório e os estudos para a criação de uma moeda digital própria.