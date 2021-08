Caixa inicia distribuição de lucros do FGTS a trabalhadores

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A Caixa Econômica Federal iniciou a distribuição dos R$ 8,1 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas contas dos trabalhadores com saldo em conta no dia 31 de dezembro de 2020. O valor, correspondente a 96% do lucro total do ano passado (R$ 8,4 bilhões), deverá ser depositado para cerca de 191,2 milhões de contas aptas ao recebimento, até o dia 31 de agosto.









Para saber se já recebeu a quantia, o banco orienta o trabalhador a conferir o extrato do Fundo de Garantia por meio do aplicativo para celular do FGTS, pelo site da Caixa ou presencialmente nos balcões de atendimento das agências.





Vale destacar que os recursos do lucros do FGTS entram nas regras comuns de saque e utilização, podendo ser retirados no saque-aniversário, em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria ou doença grave. Podem, ainda, ser utilizados em programas da Caixa Econômica e para quitação de empréstimos e débitos junto à instituição. O saque imediato não é permitido.





Cálculo





Por lei (Lei nº 8.036/1990), o fundo tem rendimento de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial), atualmente zerada. Um dos objetivos da distribuição de parte dos lucros, anualmente, é melhorar a rentabilidade do FGTS. O rendimento dos lucros, este ano, é de 1,92%. Somado aos 3%, resultou em 4,92%. O valor ficou acima do IPCA de 2020, de 4,52%, e da poupança, com 2,11%.





Quem ainda não recebeu, pode calcular o valor que será creditado na conta do FGTS até o fim do mês por meio de uma fórmula simples: basta multiplicar o saldo da conta no último dia do exercício de 2020 por 0,01863517. Para cada R$ 100 em saldo nesta data, o trabalhador receberá R$ 1,86 de lucro, por exemplo.