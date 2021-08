Na China, PBoC mantém taxas de juros de referência (LPRs) de um e cinco anos

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou nesta sexta-feira (pelo horário local) a manutenção das taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos, conhecidas como LPRs. A chamada LPR de um ano permaneceu em 3,85%, e a LPR para empréstimos de cinco anos ou mais longos ficou em 4,65%. Este é o 16º mês seguido em que as taxas ficam inalteradas. A manutenção era esperada por analistas de mercado. Embora indicadores recentes sugiram que o crescimento do país desacelerou, bancos como o Citi consideram que a alta dos preços ao produtor na China e as incertezas sobre a normalização monetária em outras economias, como a dos Estados Unidos, impedem uma política mais acomodatícia.