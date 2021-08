BR Distribuidora muda de nome e passa a se chamar Vibra Energia

A partir desta quinta-feira, a BR Distribuidora passa a se chamar Vibra Energia. O novo nome foi anunciado neste dia 19 de agosto durante uma live com a participação do presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior. Ele disse que o nome remete a um novo posicionamento de mercado da empresa, que quer agora ser vista como uma companhia de energia voltada à econômica de baixo carbono.



"Liderei várias transformações empresariais nos últimos 25 anos, a maior parte delas no pós ou no pré-privatização. Quando cheguei aqui a transformação já estava em ritmo acelerado. Vamos pensar em novos negócios para a transição energética, na importância da conveniência, dos negócios da chamada adjacência, da fidelidade e meios de pagamentos digital", comentou ele.



O presidente da empresa afirmou que com a mudança na marca, foi dado mais um passo importante na jornada rumo à economia de baixo carbono, comprometimento com a agenda ESG e criação de valor para a sociedade e os investidores.



Leonardo de Castro Burgos, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Marketing, disse que marca não vai mudar nos postos, que continuarão sendo licenciados exclusivos da Petrobras. Na avião é a mesma coisa, a marca BR Aviation continua. "A marca BR Aviation continuará sendo referência de qualidade e segurança nas operações", disse.



No mercado automotivo, a Vibra é licenciada da marca Petrobras, e continuará com a atual identidade visual e símbolo BR, formando uma rede com cerca de 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. Em lubrificantes, é líder de mercado com a linha top of mind Lubrax, que possui mais de 600 itens para aplicações automotivas, industriais, marítimas e ferroviárias. Na conveniência a Vibra Energia atua nos postos com a marca BR Mania. Nos postos, tem ainda os centros de lubrificação automotiva Lubrax+.



Já com a marca BR Aviation, a companhia abastece aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. No mercado de energia, a Vibra atua por meio da comercializadora Targus, da qual possui 70%.



Segundo a companhia, o branding, para a criação do novo nome e da nova marca, ficou a cargo da Tátil Design de Fred Gelli.