Chinesa Great Wall compra fábrica da Mercedes-Benz no interior de SP

A chinesa Great Wall efetivou a compra da fábrica de automóveis de luxo da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, após anos planejando a sua entrada no mercado brasileiro. A venda da unidade foi confirmada nesta quarta-feira, 18, pela Mercedes, que fechou em dezembro a fábrica onde produzia os modelos Classe C (sedã) e GLA (utilitário esportivo), atribuindo a decisão, na época, às dificuldades, agravadas pela pandemia, da economia brasileira.



O negócio com a Great Wall envolve toda a fábrica de automóveis, incluindo terreno de 1,2 milhão de metros quadrados, prédios e equipamentos de produção.



Na nota do anúncio, em que não abre o valor de venda da fábrica, a Mercedes informa que sua rede de concessionárias seguirá funcionando normalmente, vendendo agora apenas carros importados.



Também assegura que a decisão não afeta a produção de caminhões e chassis de ônibus no Brasil.