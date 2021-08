Sócios de MPEs permanecerão isentos de taxação de dividendos, diz Celso Sabino

O relator da reforma do Imposto de Renda, deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), reforçou nesta quarta-feira, 18, que seu texto mantém a isenção de sócios de micro e pequenas empresas de taxação de dividendos. Sabino participa no período da manhã desta quarta da 22ª Conferência Anual Brasil Santander.



Segundo o deputado, o texto da reforma tributária reduz de 15% para 6,5% a alíquota do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) base, além de diminuir em 1,5 ponto porcentual a tributação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



A carga total sobre a renda das empresas cairia de 34% para 24%, uma diminuição total de 29,4% na tributação, calcula Sabino.