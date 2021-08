OMC: índice de comércio de bens atinge recorde e confirma recuperação robusta

O chamado "barômetro de comércio de bens" atingiu o nível recorde de 110,4, confirmando que o setor continua se recuperando de forma robusta dos choques da pandemia de covid-19, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), que começou a divulgar o índice em julho de 2016. O índice está mais de 20 pontos acima do nível de um ano atrás, aponta a OMC, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, dia 18. A OMC ressalta, porém, que o indicador começou a avançar em ritmo mais lento, o que sinaliza que o movimento de recuperação do comércio pode estar se aproximando do auge.