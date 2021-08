Petrobras investe cerca de R$ 10 mi para aprimorar COI da Bacia de Campos

A Petrobras investiu cerca de R$ 10 milhões para aprimorar o Centro de Operações Integradas (COI) da Bacia de Campos, de onde toda atividade é acompanhada remotamente. O próximo passo da empresa será incorporar tecnologias digitais para encontrar padrões entre as diferentes classes de informação, para aumentar a eficiência da atividade de exploração e produção de petróleo.



"Processamento mais rápido e algoritmos mais eficientes nos ajudam a reduzir riscos e antecipar decisões, elevando o retorno econômico dos nossos processos", afirma Fernando Borges, diretor de Exploração e Produção da Petrobras, em comunicado da empresa.



O COI conta, atualmente, com mais de 50 monitores de TV, utilizados no acompanhamento, em tempo real, dos processos de produção de petróleo e escoamento de óleo e gás na Bacia de Campos, a dezenas de quilômetros de distância do município de Macaé, no norte fluminense.



A partir do centro de operação, é possível visualizar os parâmetros de produção de 190 poços da Bacia de Campos. O COI também monitora os estoques e traça estimativas de produção e de escoamento do óleo, "o que evita a parada temporária das plataformas; além de acompanhar as operações e localização dos navios-tanques e embarcações de suprimentos", segundo a estatal.



"Os sistemas reconhecem qualquer alteração no processo de produção e, quando necessário, um alerta é enviado imediatamente ao COI, permitindo maior agilidade nas tomadas de decisões e ampliando o patamar de confiabilidade e de segurança", informa a empresa.