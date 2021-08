Agenda de Guedes prevê CMN extraordinário nesta terça-feira

A agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) nesta terça-feira, 17, às 10h. A pauta não foi informada pelo Ministério da Economia.



O CMN é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal.



Apesar disso, o compromisso não consta na agenda pública de Campos Neto.