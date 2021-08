Morre Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador da Caoa, aos 77 anos

Empresário paraibano inspirou mercado ao superar adversidade que ainda irrita consumidores (foto: Divulgação/Caoa)

A visão dee omarcaram sua gestão e inspiraram funcionários. Morreu na madrugada deste sábado (14/08) o paraibano, aos 77 anos, fundador do grupoe um dos maiores empresários do país.Ele vivia com a família em São Paulo, era médico cirurgião especializado em clínica cirúrgica abdominal e deixou esposa e quatro filhos, dois homens e duas mulheres.O velório é neste sábado (14/08), no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, a partir das 14h30, seguido do sepultamento, programado para 17h30.emitiu nota de condolências: "Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos. A empresa, de acordo com o plano de sucessão e governança, continua a ser gerida por seus atuais executivos, que lamentam o falecimento de seu fundador e se solidarizam com a família neste momento", diz a nota.Ainda segundo o comunicado institucional, doutor Carlos, como era conhecido, atraiu importantes marcas para o portfólio da Caoa, como a Ford, a Hyundai, a Caoa Chery e a Subaru, "tendo se tornado um ícone para a Indústria Automobilística Brasileira".A história dele se iniciou a partir de um drama que aborrece milhares debrasileiros.Ele adquiriu um Ford Landau na concessionária Ford de Campina Grande. Mas a revendedora faliu e ele propôs assumir a empresa em troca do pagamento do. Com isso, se tornou a maior revenda da marca nos anos de 1990.Em Belo Horizonte, o vendedor da loja do Bairro Estoril, Ademilson de Jusus Silva, disse ter se emocionado com a notícia que chegou a todos por uma rede social. "Cheguei a ver ele duas vezes. Já era um senhor, mas foi um grande impacto para a minha vida. A história dele como médico e que começou a ter problemas com a entrega de carros e que depois enxergou nisso uma oportunidade de revolucionar o mercado de veículos no Brasil é um exemplo a todos nós", disse.Durante as manifestações de 2013, a concessionária da capital mineira na Avenida presidente Antônio Carlos, na Pampulha, foi depredada e incendiada, próximo ao estádio Mineirão, mas nem mesmo isso barrou seu crescimento.