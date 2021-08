IED na China avança 25,5% entre janeiro e julho, na comparação anual

O investimento estrangeiro direto (IED) na China cresceu 25,5% entre janeiro e julho, na comparação com igual período de 2020, informou nesta sexta-feira (13) o Ministério do Comércio, de acordo com o Global Times. O montante chegou a 672,19 bilhões de yuans (US$ 103,69 bilhões), um crescimento de 26,1% na comparação com igual intervalo de 2019, em um ambiente pré-pandemia da covid-19, aponta o governo de Pequim. A expansão no IED, porém, desacelerou na comparação com a alta de 28,7% no primeiro semestre.