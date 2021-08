Natura &Co: lucro líquido soma R$ 232,2 mi no 2º trimestre, revertendo prejuízo

A Natura &Co; reverteu o prejuízo de R$ 392,91 milhões registrado no segundo trimestre do ano passado, com lucro de R$ 232,2 milhões obtido no final de junho de 2021.



Por outro lado, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve queda de 3,4%, somando R$ 630 milhões. No critério ajustado, o indicador ficou em R$ 811,2 milhões, com margem de 8,5%.



Segundo a empresa, as pressões inflacionárias no período de abril a junho deste ano foram amplamente compensadas pelos ganhos de sinergias, preços e alavancagem de vendas. Excluindo os efeitos não-recorrentes relacionados à pandemia no segundo trimestre de 2020, a margem Ebitda ajustada teria melhorado neste trimestre, acredita a empresa.



A receita líquida consolidada na mesma base de comparação aumentou 36,2% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, impulsionada pelo crescimento em todos os negócios em ambos os períodos. Excluindo o efeito de faseamento do incidente cibernético no ano passado, que deslocou R$ 454 milhões em vendas do segundo para o terceiro trimestre, a receita líquida ajustada, segundo a empresa, teria aumentado 27,9%.



A empresa encerrou o trimestre com R$ 8 bilhões em posição de caixa, sendo R$ 4,5 bilhões em caixa e R$ 3,5 bilhões em depósitos de curto prazo. O fluxo de caixa teve um consumo de R$ 1.131,6 milhões de abril a junho, conforme esperado, também sob impacto dos efeitos da covid-19, pontua a companhia.