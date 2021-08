Decreto presidencial qualifica armazéns, galpões e prédios da Conab para PPI

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto para a qualificação de armazéns, galpões e prédios da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento (PPI). O decreto, que ainda será publicado no Diário Oficial da União, acolhe recomendação feita pelo conselho do PPI.



Em nota, a Secretaria Geral da Presidência informa que a "qualificação visa à modernização e melhoria de infraestruturas de armazenamento e abastecimento, mediante parceria com a iniciativa privada".



A Secretaria Geral diz ainda que o objetivo é estimular o desenvolvimento econômico nacional e regional do setor, com a melhoria e otimização da infraestrutura de armazenamento e abastecimento brasileira, a partir da parceria com o setor privado. "O acordo com o setor privado apresenta-se como uma oportunidade de modernização e melhoria para as infraestruturas e os equipamentos da Companhia", diz a nota.