Preço da Cesta Abrasmercado sobe 1,34% em junho ante junho de 2020, diz Abras

O preço da Cesta Abrasmercado (composta por 35 produtos de largo consumo nos supermercados brasileiros) fechou o mês de junho exibindo uma alta de 1,34% em relação ao mesmo mês no ano passado e passou a custar R$ 662,17.



No acumulado do ano até junho, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) verificou um aumento de 4,28% na Cesta Abrasmercado.



Os produtos que mais chamaram a atenção pelas altas no período de janeiro a junho deste ano foram açúcar, com aumento de 15,9%; carne da parte dianteira do boi, com 13,2%; ovos com alta de 12,9%; o café já em reflexo da seca e geadas teve alta de 8,50%; carne bovina de traseiros, 6,1%; frango, 4,5% e feijão com alta de 4,4%.



O leite longa vida, de acordo com o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, já está subindo menos e fechou o primeiro semestre quase estável, com alta de 1%.



"As influências que levara a estes aumentos de preços foram o dólar, favorável às exportações, o mercado exportador extremamente aquecido. No outro lado a gente tem aumento nos preços nos principais insumos destes produtos. Estamos falando especialmente do milho e da soja, que são insumos para a produção das proteínas", explicou Milan.