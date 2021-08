Câmara inicia ordem do dia com votação da MP do estímulo ao emprego

A Câmara iniciou a ordem do dia com a votação da medida provisória do estímulo do emprego (1.045) relatada pelo deputado Christino Aureo (PP-RJ), que trata da criação de empregos para jovens.



O relator retirou do parecer atual a previsão do uso de 30% dos recursos das entidades do Sistema S para financiar o novo programa do emprego que conta com benefício de até R$ 550,00 para a qualificação de jovens e contratação de informais. Porém, no que tange ao pagamento do Bônus de Inclusão Produtiva (BIP), ele será pago pelo empregador.



A MP foi editada para renovar o programa que permite às empresas o corte de salários e jornada de trabalho e suspensão de contratos durante a pandemia.