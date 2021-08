Não temos feito avaliação específica sobre PEC dos precatórios, diz Bruno Serra

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou nesta terça-feira, 10, que o BC não tem realizado uma avaliação específica sobre o impacto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios sobre o risco fiscal.



"A PEC dos precatórios está no bojo do risco fiscal", comentou Serra, ao explicar que, pelo assunto ser relativamente recente, o BC não fez avaliações específicas de impacto fiscal. "Vamos ver como o risco dos precatórios se materializa", acrescentou.



Serra participou nesta terça-feira, por videoconferência, da "8ª Conferência Anual sobre Macroeconomia e Estratégia no Brasil", organizada pelo Goldman Sachs. Na semana passada, ele não participou da reunião presencial do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, por ter testado positivo para a covid-19.