Casa Branca diz estar em contato com indústria automotiva para tratar de gargalos

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que uma equipe do governo está em contato direto com executivos da indústria automotiva para tratar dos gargalos na cadeia produtiva, como a escassez de chips semicondutores.



Em coletiva de imprensa, a porta-voz comentou que esses problemas têm ajudado a impulsionar a inflação. Segundo ela, a variante delta do coronavírus ajuda a agravar os problemas. "Por isso que é importante aumentar a doação de vacinas para a comunidade global", disse.