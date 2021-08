Abad cria marketplace do setor atacadista que deve entrar no ar até o fim de 2021

A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad) assina nesta segunda-feira a criação de um canal digital de vendas para o setor atacadista e distribuidor, o Abastecebem.com.br. A plataforma deve entrar no ar até o fim de 2021 e, atualmente, há cerca de 50 redes na fila para se plugarem ao novo canal.



O projeto tem a parceria tecnológica da Infracommerce, empresa de soluções para e-commerce, e foi iniciado em 2020 por um comitê coordenado pelos consultores Eduardo Terra e German Quiroga. Para Kai Phillip Schoppen, CEO da Infracommerce, a existência de plataformas digitais da indústria para vender diretamente para o varejista não inviabiliza a existência do "shoppings virtual" do setor.



"Hoje existem muitas plataformas de venda B2C (para o consumidor final). Assim, no atacado distribuidor, haverá muitas outras iniciativas. Quem se beneficia disso, é o pequeno varejista", diz.



O presidente da Abad, Leonardo Miguel Severini, pontua que o novo marketplace terá um portfólio de produtos variado. "O dono da loja de conveniência, por exemplo, pode se plugar em um só lugar para abastecer sua loja", diz.



A entidade anunciou ainda que vai lançar um novo banco de dados em parceria com a Neogrid dentro de dois a três meses.



O CEO da Neogrid, Eduardo Ragasol, afirma que esse novo banco deve concentrar estatísticas do setor como número de funcionários e crescimento de vendas. "A iniciativa visa dar integração e conectividade entre as empresas", diz Ragasol. Ele afirma que a medida deve ajudar no escoamento de estoques, bem como evitar rupturas.